الصفقة الرابعة.. باريس يعلن ضم موكيلي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

نوردي موكيلي - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع نوردي موكيلي قادما من لايبزج.

وأشار النادي إلى أن موكيلي قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2027.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن الصفقة قد كلفت باريس سان جيرمان 16 مليون يورو شاملة الإضافات.

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الظهير الأيمن الفرنسي بدأ مسيرته الكروية مع نادي سشتاد لافوليه الفرنسي، قبل الانضمام لمونبلييه.

وانتقل موكيلي للايبزج في 2018 ولعب مع الفريق 4 مواسم.

وشارك موكيلي البالغ من العمر 24 عاما مع لايبزيج منذ الانضمام صيف 2018 في 100 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويجيد الفرنسي اللعب في أكثر من مركز، إذ يلعب مدافع وفي بعض الأحيان ظهير أيمن.

وأصبح موكيلي اللاعب الرابع الذي يتعاقد معه باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق تعيين كريستوف جالتييه مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم الماضي بالتتويج بالدوري الفرنسي برفقة ماوريسيو بوكيتينو.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت المنتقل له مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر مؤخرا في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.

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