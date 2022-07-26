سكاي: فولام يضع الرتوش الأخيرة على صفقة حارس أرسنال

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

لينو - أرسنال - ليفربول

يضع فولام الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع بيرند لينو حارس مرمى أرسنال هذا الصيف.

ويعمل فولام على التعاقد مع حارس مرمى جديد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب فولام بحسب "سكاي سبورتس" الإنجليزية في التعاقد مع لينو مقابل دفع 8 ملايين جنيه إسترليني للمدفعجية.

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة يبحث ضم بديل ألبا من سيلتا فيجو للمرة الأولى.. سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي ليكيب: شمايكل يقترب من الانتقال لـ نيس الفرنسي ابتعد عن رقم 10 بإرادته.. ديبالا: قررت ارتداء رقم 21 مع روما لهذه الأسباب

وأوضحت سكاي أن فولام اقترب من إتمام الاتفاق مع أرسنال بشأن ضم لينو وأن النادي اللندني لا يمانع رحيل حارسه الألماني إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

الحارس صاحب الـ30 عاما انضم لصفوف أرسنال في صيف 2018 قادما من ليفركوزن الألماني.

وشارك لينو مع أرسنال خلال 125 مباراة واستقبلت شباكه 145 هدفا وحافظ على شباكه خلال 37 مباراة.

وأشارت التقارير إلى أن فولام وضع البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة أيضا ضمن حساباته لكن لينو يعد الهدف الأول للفريق العائد حديثا للدوري الإنجليزي.

وانتقل البرازيلي نيتو -33 عاما- إلى أوروبا لأول مرة في 2011 مع فيورنتينا وقضى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس لموسمين.

وبعد رحلة استمرت ست سنوات في الدوري الإيطالي انتقل نيتو إلى فالنسيا في صيف 2017 ولمدة موسمين.

وبدأ مشوار نيتو مع برشلونة في صيف 2019 ويتواجد مع الفريق الكتالوني منذ ذلك التوقيت.

ولعب نيتو 21 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات واستقبل 20 هدفا بينما حافظ على شباكه بلا أهداف في سبع مباريات.

اقرأ أيضا:

5 قرارات من الإسماعيلي

تصريحات قوية من عصام عبد الفتاح

بايرن ميونيخ يضم مهاجما مواليد 2005

"إفريقيا لم تنجب مثل معلول"

بيرند لينو ارسنال فولام
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. باريس يعلن ضم موكيلي تقرير: برشلونة يبحث ضم بديل ألبا من سيلتا فيجو ليكيب: شمايكل يقترب من الانتقال لـ نيس الفرنسي سكاي: فالنسيا يدخل سباق التعاقد مع أرتور ميلو مالك ليستر سيتي يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ تيليمانس تقرير: تصريحات من ليون تفتح الباب أمام أرسنال لمحاولة ضم باكيتا لا جازيتا ديلو سبورت: تشيلسي يضع عينه على ثنائي إنتر مواليد 2005.. بايرن يضم جوهرة رين
أخر الأخبار
التشكيل - عنتر يعوض غياب عموري في المصري.. والشيمي أساسي مع إيسترن 3 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة.. باريس يعلن ضم موكيلي 11 دقيقة | ميركاتو
التشكيل – غزل المحلة بالثلاثي الناري.. وصالح جمعة بديل مع سيراميكا كليوبترا 13 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يضم والتر هودج 22 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: فولام يضع الرتوش الأخيرة على صفقة حارس أرسنال 57 دقيقة | ميركاتو
تقرير: برشلونة يبحث ضم بديل ألبا من سيلتا فيجو ساعة | ميركاتو
للمرة الأولى.. سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ليكيب: شمايكل يقترب من الانتقال لـ نيس الفرنسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر