سكاي: فولام يضع الرتوش الأخيرة على صفقة حارس أرسنال

يضع فولام الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع بيرند لينو حارس مرمى أرسنال هذا الصيف.

ويعمل فولام على التعاقد مع حارس مرمى جديد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب فولام بحسب "سكاي سبورتس" الإنجليزية في التعاقد مع لينو مقابل دفع 8 ملايين جنيه إسترليني للمدفعجية.

وأوضحت سكاي أن فولام اقترب من إتمام الاتفاق مع أرسنال بشأن ضم لينو وأن النادي اللندني لا يمانع رحيل حارسه الألماني إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

الحارس صاحب الـ30 عاما انضم لصفوف أرسنال في صيف 2018 قادما من ليفركوزن الألماني.

وشارك لينو مع أرسنال خلال 125 مباراة واستقبلت شباكه 145 هدفا وحافظ على شباكه خلال 37 مباراة.

وأشارت التقارير إلى أن فولام وضع البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة أيضا ضمن حساباته لكن لينو يعد الهدف الأول للفريق العائد حديثا للدوري الإنجليزي.

وانتقل البرازيلي نيتو -33 عاما- إلى أوروبا لأول مرة في 2011 مع فيورنتينا وقضى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس لموسمين.

وبعد رحلة استمرت ست سنوات في الدوري الإيطالي انتقل نيتو إلى فالنسيا في صيف 2017 ولمدة موسمين.

وبدأ مشوار نيتو مع برشلونة في صيف 2019 ويتواجد مع الفريق الكتالوني منذ ذلك التوقيت.

ولعب نيتو 21 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات واستقبل 20 هدفا بينما حافظ على شباكه بلا أهداف في سبع مباريات.

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