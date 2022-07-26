سكاي: فالنسيا يدخل سباق التعاقد مع أرتور ميلو

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

أرتور - يوفنتوس

دخل فالنسيا سباق التعاقد مع البرازيلي أرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لـ"سكاي سبورت" إيطاليا.

ويتولى تدريب فالنسيا المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو الذي يعرف إمكانيات ميلو جيدا.

وأوضحت سكاي أن فالنسيا يجري محادثات حالية مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع لاعب وسط برشلونة السابق.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي ذكر في وقت سابق أن أرسنال كان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات أرتور ولكنه تراجع بعض الشيء بعد التعاقد مع البرتغالي فابيو فييرا قادما من بورتو.

أرتور انضم إلى برشلونة عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو.

وخاض أرتور إجمالا 72 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف، ولم يصنع سوى 6 أهداف.

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي من برشلونة إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2022.

وشارك أرتور مع يوفنتوس في الموسم الماضي خلال 31 مباراة وصنع هدفا وحيدا

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