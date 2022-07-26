مالك ليستر سيتي يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ تيليمانس

كشف أيوات سريفادانابرابها مالك ليستر سيتي عن حقيقة العروض المقدمة بشأن لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس.

وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي بنهاية الموسم المقبل وارتبطه اسمه بالانتقال إلى أرسنال وكذلك مانشستر يونايتد هذا الصيف.

"وقال مالك ليستر سيتي في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم نتلقى أي عروض رسمية. لا يوجد أي شيء ملموس أو اقتراح حتى الآن".

صحيفة "تايمز" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد فاجأ منافسه أرسنال ودخل في سباق التعاقد مع لاعب يوري تيليمانس.

وأضافت أن رغبة يونايتد جاءت بعد الاهتمام الشديد من جانب أرسنال الذي كان قريبا من ضم اللاعب صاحب الـ 25 عاما.

تيليمانس شارك خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

لاعب الوسط البلجيكي انضم إلى ليستر سيتي في صيف 2019 قادما من صفوف موناكو الفرنسي.

وخاض تيليمانس 157 مباراة وسجل 35 هدفا وصنع 31 في جميع مشاركاته مع الثعالب.

تيلمانس بدأ مسيرته مع أندرلخت وعلى المستوى الدولي خاض 52 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي وسجل 5 اهداف وصنع 10 آخرين.

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