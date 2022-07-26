لا جازيتا ديلو سبورت: تشيلسي يضع عينه على ثنائي إنتر

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إنتر ميلان بهدف تشالهان أوجلو في مرمى يوفنتوس

يضع نادي تشيلسي الإنجليزي عينه على ثنائي إنتر الإيطالي: دينزل دومفريس وميلان شكرينيار.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن دومفريس يعد هدفا لـ تشيلسي منذ فترة طويلة.

وطلب توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي في وقت سابق أن يضم الدولي الهولندي قبل أن يتمم الناديين صفقة انتقال روميلو لوكاكو صوب النيراتزوري.

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وأوضح التقرير أن إنتر أراد بيع لاعبه مقابل 40 مليون يورو للبلوز، إلا أن تشيلسي رأى أن القيمة مرتفعة للغاية.

في المقابل فأن شكرينيار سيكون البديل في حال فشل صفقة جولز كوندي إلى البلوز في الصراع الدائر على خدمات الفرنسي مع برشلونة.

المدافع السلوفاكي ارتبط اسمه بالرحيل عن النيراتزوري خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا يود إنتر رحيله بدون مقابل.

ودعم تشيلسي صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم الثنائي: رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي حتى الآن.

في المقابل أبرم إنتر 5 صفقات وهي: رومليو لوكاكو وكريستيان أسلاني وراؤول بيلانوفا على سبيل الإعارة وأندري أونانا وهنريك ميختاريان في صفقة انتقال حر.

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إنتر تشيلسي دينزل دومفريز ميلان شكرينيار
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