صراع اللقب - تعرف على مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. الزمالك ورحلة إلى المحلة

قبل الأمتار الأخيرة على نهاية الدوري المصري الممتاز يتبقى لبيراميدز مواجهات صعبة تتمثل في الزمالك صاحب الصدارة والمنافس المباشر على اللقب، كما يتبقى له رحلة للمحلة لمواجهة غزل المحلة.

ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويتبقى لبيراميدز 8 مباريات على نهاية الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيرميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويستعرض لكم FilGoal.com باقي مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.

بيراميدز X البنك الأهلي (27 يوليو)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 27

الزمالك X بيراميدز (1 أغسطس)

استاد القاهرة - الجولة الـ 28

بيراميدز X المقاولون العرب (6 أغسطس)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 29

غزل المحلة X بيراميدز (9 أغسطس)

استاد المحلة - الجولة الـ 30

بيراميدز X سموحة (19 أغسطس)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 31

فيوتشر X بيراميدز (23 أغسطس)

استاد الأهلي WE السلام - الجولة الـ 32

سيراميكا كليوباترا X بيراميدز (26 أغسطس)

استاد المقاولون العرب - الجولة الـ 33

بيراميدز X الجونة (29 أغسطس)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 34

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