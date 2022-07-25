الإعلان عن حكام مباريات الجولة 27 في الدوري

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 21:31

كتب : بسام أبو بكر

المصري أمام مصر للمقاصة

أعلنت لجنة الجكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 27 للدوري المصري.

ويدير عبد العزيز السيد مباراة الاتحاد السكندري ضد إنبي، ويعاونه كل من ممدوح مصطفى ونور سعيد، ومحمود منصور حكما رابعا.

والثنائي مصطفى مدحت وأحمد ناجي للفيديو.

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ويحتل إنبي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 بالرصيد ذاته.

بينما يتولى صبحي العمراوي إدارة مباراة المصري ضد إيسترن كومباني، ويعاونه كل من وائل شعبان ومحمد أبو رحاب، وعلي السيد حكما رابعا.

والثنائي محمد عادل ومبروك نبيل للفيديو.

ويأتي المصري في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وإيسترن في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة.

كما يدير نادر قمر الدولة مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه كل من أسامة عبد اللطيف ورضا جبر، ومحمود ناصف حكما رابعا.

ومحمود عاشور ومحمد عبد العزيز للفيديو.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 32 نقطة، وغزل المحلة المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

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