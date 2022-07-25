سبورت: مينجيزا يقترب من الخروج من برشلونة

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

أوسكار مينجيزا - برشلونة

اقترب أوسكار مينجيزا لاعب برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

المدافع الإسباني تلقى عدة عروض للخروج من برشلونة من داخل وخارج إسبانيا.

اللاعب يعرف بأن عليه الخروج من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكمل مشواره الاحترافي.

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وفقا لسبورت فإن خيتافي وبلد الوليد، وسيلتا فيجو، وجيرونا مهتمين بضمه.

اللاعب تلقى أيضا عروض من جالاتاسراي وهوفنهايم وأيك أثين لضمه.

مينجيزا يفضل البقاء في الدوري الإسباني لأنه يريد أن يكون لديه دور كبير وأساسي بعد رحيله عن برشلونة ويرى بأن فرق الدوري الإسباني تعرف إمكانياته ووظائفه بالفعل.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما يتبقى له موسما واحدا في عقده مع برشلونة ويحق له الخروج بشكل مجاني بعد نهاية الموسم الحالي.

برشلونة يريد الحصول على 5 مليون يورو مقابل بيع اللاعب ولكن قد يقبل بسعر أقل لتسريع عملية بيعه التي قد تتم قبل عودة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك مينجيزا مع برشلونة خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.

النادي الإسباني أتم تعاقده مع أندرياس كريستنسن لتدعيم خط الدفاع ويسعى للتعاقد مع جوليس كوندي لاعب إشبيلية خلال التفرة الحالية.

وسيبدأ برشلونة موسمه بمواجهة رايو فايكانو على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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