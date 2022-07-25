مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 20:36

كتب : محمد الجزار

كامل دوفش مدرب منتخب فلسطين لتنس الطاولة

واجه منتخب فلسطين لتنس الطاولة أزمة في دخول لاعبيه إلى الأردن من أجل المشاركة في بطولة غرب آسيا لتنس الطاولة.

ومنعت قوات الاحتلال لاعبي منتخب فلسطين القادمين من قطاع غزة من المرور إلى الأردن للمشاركة في البطولة.

وقال كامل دوفش مدرب منتخب فلسطين لتنس الطاولة لـFilGoal.com: "الاحتلال يواصل استفزازه للشعب الفلسطيني، سمحوا للاعبي الضفة الغربية بالدخول ومنعوا اللاعبين من قطاع غزة من الدخول".

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وأضاف "8 لاعبين مع مدرب وإداري عادوا إلى فلسطين".

وواصل "احنا مشاركين في بطولة غرب آسيا لتنس الطاولة بـ5 لاعبين في أعمار مختلفة وإن شاء الله نمثل فلسطين خير تمثيل في الأردن الشقيقة".

وأتم تصريحاته "أقول لكل لاعب لم يستطع الدخول إلى الأردن يكفي أنك فلسطيني".

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