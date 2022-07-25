تقرير: يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع ديباي

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي للمهتمين بضم الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة، حسب صحيفة توتو يوفي.

الموقع الإيطالي أشارت إلى أن ديباي سينتظر نهاية فترة التحضير في أمريكا لحسم مستقبله.

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم ثان مع فلاهوفيتش وتواجد ديباي ضمن المرشحين مع وجود احتمالية لاستعادة موراتا مجددا.

وسيستمع برشلونة إلى العروض الأكثر من 20 مليون يورو لبيع اللاعب.

وسيتنافس يوفنتوس مع ميلان وإنتر وتوتنام ونابولي ونيوكاسل للحصول على اللاعب.

تشافي راض عن أداء ممفيس ديباس ويعتبره لاعبا مناسبا للمشروع الجديد وصرح بذلك برشلونة لوكلاء اللاعب لكنهم أوضحوا أنه في حال تنفيذ التعاقدات المخطط لها فقد يفقد الهولندي الكثير من الأهمية وقد يتواجد على مقاعد البدلاء.

وشارك ديباي في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين آخرين.

برشلونة تعاقد هذا الموسم مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ ورافينيا من ليدز يونايتد والثنائي فرانك كيسي وأندريس كريستنسن في صفقتي انتقال حر.

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