ذا أثليتيك: تين هاج استبعد أحد لاعبي مانشستر بسبب عدم الانضباط

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

كشفت شبكة ذا أثليتيك عن قيام إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد باستبعاد أحد نجوم الفريق من مباراة ودية خلال معسكر أستراليا بسبب تأخره عن اجتماعات الفريق.

ويحاول تين هاج فرض النظام بشكل كامل على لاعبي مانشستر يونايتد من خلال فترة الاعداد الحالية للموسم الجديد.

قواعد تين هاج تتعلق بالمواعيد والتغذية وأيضا استهلاك الكحوليات وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

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وتأخر لاعب لم يذكر اسمه عن اجتماعات الفريق مرتين مما جعل تين هاج يستبعده على الرغم من كونه ضمن مخططاته للتشكيل الأساسي.

وتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الماضي خلفا لرالف رانجنيك.

وخاض مانشستر يونايتد أربع مباريات ودية منذ بداية فترة الاعداد للموسم الجديد أمام كل من ليفربول، وميلبورن فيكتوري، وكريستال بالاس، وأستون فيلا ونجح في الفوز بجميع المباريات إلا مباراة أستون فيلا التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في معسكر أستراليا أمام أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد يوم 7 أغسطس.

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