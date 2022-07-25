فينيسيوس: شعور التسجيل في نهائي الأبطال لا يوصف.. وهذه هي نصائح بنزيمة

تحدث فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن النصائح التي يعطيها إليه كريم بنزيمة للتطوير من مستواه، كما تحدث عن شعوره بعد تسجيله هدف الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال فينيسيوس في تصريحات عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "مباراة مانشستر سيتي كانت هي اللحظة الأهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعض المباريات تكون عاطفية ونعرف كيف نأخذها إلى أرضنا".

واستمر "رودريجو دخل إلى الملعب وسجل هدفين قادونا إلى المباراة النهائية، هذا هو الحمض النووي لذلك النادي الذي دائما ما يظهر في المباريات الكبيرة بدوري أبطال أوروبا ".

وتابع "بعد موسمنا الرائع الشيء الوحيد الذي كان يجب علينا فعله هو التتويج بدوري الأبطال، لقد لعبت كرة القدم لأكثر من 15 عاما ولا تعرف أبدا أنك ستلعب مباراة نهائية لذلك عليك أنت تستمتع بها لأقصى درجة".

وتحدث فينيسيوس عن تسجيله هدف فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا قائلا: "لقد كان شعورا لا يصدق وحده من سجل في نهائي دوري الأبطال من سيعرفه، لا يمكن وصفه أو التعبير عنه لا يوجد طريقة لشرحه".

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد الفوز على ليفربول في النهائي بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وأضاف "نحن نعد للموسم الجديد ولمباراة كأس السوبر يوم 10 أغسطس وسنذهب برغبتنا الكاملة في التتويج بأول ألقاب الموسم".

وشدد "من المهم دائما أن تؤثر في المباريات وبنزيمة يخبرني بأن أكون شجاعا وبأن علي أن أسدد وأن أمرر، تواصلنا رائع جدا وكنا قادرين على الفوز بالعديد من المباريات معا".

وأتم "أفضل ما يكنني فعله هو المراوغة وحتى لو فشلت فيها أحاول مرة أخرى، أريد أن أتقدم بقدر استطاعتي وأن أعطي لفريقي الخيار الأفضل داخل الملعب".

وشارك فينيسيوس خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 52 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وصنع 20 في موسمه الأفضل من حيث الأرقام.

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