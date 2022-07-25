مهاجم تشيلسي يبتعد؟ سكاي: وست هام حسم صفقة سكاماكا

حسم نادي وست هام الإنجليزي صفقة انضمام المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا من ساسولو.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو، فإن النادي الإنجليزي اتفق مع سكاماكا على الشروط الشخصية بالفعل.

وتوصل الناديان لاتفاق في وصت سابق على انتقال ابن الـ23 عاما مقابل 36 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين يورو مكافآت و10% من قيمة البيع المستقبل.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب إلى لندن اليوم الاثنين للخضوع للفحص الطبي الثلاثاء تمهيدا للإعلان الرسمي.

وسيوقع سكاماكا عقدا لمدة خمس سنوات مع إمكانية إضافة عام آخر.

سكاماكا سيكون رابع صفقات وست هام الصيفية بعد نايف أكرد من رين الفرنسي وفلين داونيس من سوانسي سيتي مع تحويل عقد ألفونسو أريولا من إعارة إلى انتقال دائم.

وست هام حاول الحصول على خدمات أرماندو برويا مهاجم تشيلسي ولكن النادي الإنجليزي لم يوافق على التخلي عن مهاجمه لتتجه أنظار المطارق نحو سكاماكا.

ويعد سكاماكا مستقبل هجوم منتخب إيطاليا بعدما انضم في التوقف الدولي الماضي في دوري الأمم الأوروبية وخاض من قبل مباريات ودية.

وتفوق وست هام على باريس سان جيرمان الذي ارتبط اسمه باللاعب في الفترة السابقة.

وكان ميلان وإنتر من أبرز الأسماء التي ارتبطت بضم الدولي الإيطالي لكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع إدارة النيروفيردي.

وخاض سكاماكا البالغ 23 عاما 36 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 16 هدفا.

وسبق أن جدد اللاعب تعاقده في أبريل الماضي حتى 2026.

وشبهت بعض المواقع سكاماكا بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المخضرم، إذ يبلغ طوله 195 سم وكذلك لعب في الدوري الهولندي مع زفولي وإيندهوفن.

وقضى اللاعب الموسم قبل الماضي بقميص أسكولي في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل 13 هدفا.

وبقميص منتخب إيطاليا تحت 21 عاما سجل 7 أهداف في 12 مباراة.

وارتدى سكاماكا قميص منتخب إيطاليا الأول في 7 مباريات دولية.

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