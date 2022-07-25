تقرير إسباني: بايرن يراقب دي توماس لتعويض ليفاندوفسكي

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

راؤول دي توماس

يسعى بايرن ميونيخ لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق وانضمامه لبرشلونة بالتعاقد مع راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول وفقا لصحيفة دياري أرا الإسبانية.

وفقا للصحيفة فإن بايرن ميونيخ يجهز عرضا مقابل 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب وهو المبلغ الذي حصل عليه مقابل بيع ليفاندوفسكي لبرشلونة.

عقد اللاعب الإسباني مع إسبانيول مستمر لأربعة مواسم جديدة وفي حالة بيعه ستذهب نسبة 20% من إجمالي المبلغ إلى بنفيكا ناديه السابق.

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ولم يقدم بايرن ميونيخ عرضا رسميا حتى الآن وفقا لصحيفة آس على الرغم من الاهتمام باللاعب.

دي توماس لم يبدأ في خوض مباريات ودية مع إسبانيول استعدادا للموسم الجديد حتى الآن وذلك بسبب انضمامه بشكل متأخر لمعسكر الفريق.

وأنهى دي توماس الموسم الماضي في المركز الثاني في قائمة هدافين الدوري الإسباني برصيد 17 هدفا خلف بنزيمة.

دي توماس بدأ مسيرته مع فريق الناشئين في ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول قبل أن يخرج إلى رايو فايكانو على سبيل الإعارة.

وانضم دي توماس إلى بنفيكا قبل أن يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة إسبانيول.

اللاعب صاحب الـ 27 عاما انضم لإسبانيول في الموسم قبل الماضي قادما من بنفيكا وشارك مع الفريق في 89 مباراة وسجل 45 هدفا وصنع 6 أهداف.

وفي حالة التعاقد معه سيكون دي توماس هو ثاني مهاجم يتعاقد بايرن ميونيخ معه بعد رحيل ليفاندوفسكي، إذ أن ماتياس تيل مهاجم رين قد أجرى الكشف الطبي من أجل الانضمام للفريق الألماني.

وتشير تقارير عديدة إلى أن بايرن سيتعاقد مع تيل صاحب الـ 17 عاما حتى صيف 2027.

سيكون المهاجم الفرنسي خامس صفقات بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس وزميله نصير مزراوي في صفقة انتقال حر وماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس.

ويلعب تيل في صفوف رين منذ الـ12 من عمره.

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راؤول دي توماس بايرن ميونيخ إسبانيول
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