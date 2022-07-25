رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 26 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بالجولة 26 من الدوري المصري.

وجاءت العقوبات في مباريات فاركو وإنبي، والمقاولون العرب ضد غزل المحلة، والبنك الأهلي ضد فيوتشر.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف محمد صبحي حارس مرمى فاركو لمدة مباراة واحدة للطرد والاعتراض على الحكم.

إيقاف صابر عيد المدير الرياضي لغزل المحلة مباراة واحدة للطرد بسبب الاعتراض على الحكم.

إيقاف محمد بازوكا لاعب المحلة مباراة واحدة بعد الطرد.

إيقاف أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر.

اقرأ أيضا

اجتماع طارئ في الأهلي

سبب عدم إيقاف الونش أمام فيوتشر

وجهة مفاجئة محتملة لأشرف بنشرقي

لاعب الزمالك يعود للتدريبات