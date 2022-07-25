رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 26 من الدوري
الإثنين، 25 يوليه 2022 - 18:21
كتب : بسام أبو بكر
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بالجولة 26 من الدوري المصري.
وجاءت العقوبات في مباريات فاركو وإنبي، والمقاولون العرب ضد غزل المحلة، والبنك الأهلي ضد فيوتشر.
وجاءت العقوبات كالآتي:
إيقاف محمد صبحي حارس مرمى فاركو لمدة مباراة واحدة للطرد والاعتراض على الحكم.
إيقاف صابر عيد المدير الرياضي لغزل المحلة مباراة واحدة للطرد بسبب الاعتراض على الحكم.
إيقاف محمد بازوكا لاعب المحلة مباراة واحدة بعد الطرد.
إيقاف أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر.
اقرأ أيضا
سبب عدم إيقاف الونش أمام فيوتشر
وجهة مفاجئة محتملة لأشرف بنشرقي
نرشح لكم
الإعلان عن حكام مباريات الجولة 27 في الدوري اجتماع بين عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى اجتماع عاجل مران الزمالك - انتظام يوسف أسامة وتأهيل الأساسيين الاتحاد المصري يناقش مستقبل الكرة النسائية من جديد مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول سبب عدم إيقاف الونش أمام فيوتشر فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله إلى الدرجة الثانية.. مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم مع طامية