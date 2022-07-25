اجتماع بين عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اجتماعا مع اللاعبين قبل مران اليوم الاثنين.

وجاء الاجتماع للتأكيد على أهمية الفترة المقبلة وبذل قصارى الجهد خلال اللقاءات القادمة والعمل على الأداء بروح الأهلي التي تعودت عليها جماهيره التي تستحق الكثير، لتحقيق الفوز والمنافسة على بطولة الدوري الممتاز حتى الثانية الأخيرة.

وشدد عبدالحفيظ على ثقته الكبيرة في فريقه ولاعبيه رغم الغيابات بسبب إصابة العديد من اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وعمار حمدي.

الأهلي حقق الفوز على الجونة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويستعد الاهلي لمواجهة مصر للمقاصة الأربعاء المقبل ضمن الجولة 27.

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.

بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من 26 مباراة.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء

ويُلعب على استاد الكلية الحربية.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء كلا من مؤمن حسن وطارق حسن.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

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