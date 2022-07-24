تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي للمرة الأولى أمام بايرن ميونيخ

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ وديا على هامش الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

وشهد التشكيل مشاركة إيرلينج هالاند بصورة أساسية، للمرة الأولى منذ انتقاله إلى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند في الصيف.

وكان هالاند هدفا رئيسيا لدى بايرن ميونيخ لتعويض روبرت ليفاندوفسكي مستقبلا، ولكن مانشستر سيتي فاز بالصفقة.

فيما غادر ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الصيف ذاته.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - ناثان أكي - ويلسون إيسبراند

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جريليش - إرلينج هالاند

فيما يتواجد بقية صفقات الفريق كالفن فيليبس وأورتيجا مورينو وجوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته الثانية في الفترة التحضيرية، بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1.

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