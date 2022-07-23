كأس العرب للشباب - الأردن يهزم اليمن.. وموريتانيا تتغلب على العراق

فاز المنتخب الأردني على نظيره اليمني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب تحت 20 عاما.

الفوز رفع رصيد الأردن إلى 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية، يليه منتخب الإمارات بنقطة وحيدة في المركز الثاني، ثم اليمن بلا نقاط.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدرين الستة وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثاني إلى ربع النهائي.

ويحتاج منتخب الإمارات الذي تعادل مع الأردن 1-1 في المباراة الأولى، إلى الفوز بفارق هدفين على اليمن في المباراة الأخيرة المتبقية، أو بفارق هدف مع تسجيل هدفين أو أكثر كي ينتزع الصدارة.

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النشامى يتقدمون

الأردن 1 اليمن 0#كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/yeTdEmb3EJ — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 23, 2022

على الجانب الآخر فاز منتخب موريتانيا على العراق بهدف دون رد، في منافسات المجموعة الأولى.

بذلك يحصد منتخب موريتانيا أول نقاطه ليتقدم إلى المركز الثاني بـ 3 نقاط، وراء السعودية بفارق الأهداف، وتبقى مباراة وحيدة في المجموعة بين السعودية (3 نقاط) والعراق (صفر)، حيث فاز الأخضر على موريتانيا 2-0 في المباراة الأولى.

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المنتخب الموريتاني يتقدم على نظيره العراقي بهدف دون رد #كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/q6FMWbQwws — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 23, 2022

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