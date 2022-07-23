من جامعة برشلونة إلى عمان.. مختار السعيد مدرب الأحمال يطارد الحلم الأوروبي

دبلومة في الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ودبلومة في الأحمال من جامعة برشلونة، بين خبرات مختار السعيد مدرب الأحمال المصري المتواجد حاليا في عمان.

ويتولى السعيد منصب مخطط الأحمال في نادي بدية بدوري الدرجة الأولى العماني، تحت قيادة حمادة الزامك لاعب المصري البورسعيدي السابق.

بدأ مختار السعيد مسيرته بين ناشئي المصري وغزل بورسعيد في الفترة بين 2012 و2014، وفي موسم 2014-2015 خاض تجربته الأولى مع فريق أول، في نادي الشعراء بالدرجة الثالثة.

ترقى السعيد إلى الدرجة الثانية مع فريق الرباط والأنوار في موسم 2015-2016، ثم مع دمياط في موسم 2018-2019.

وعاد مدرب الأحمال للعمل في الدرجة الثالثة مع الجمارك في موسم 2019-2020، قبل أن يعود للدرجة الثانية مرة أخرى مع المريخ في 2020-2021 ثم مع بورفؤاد في 2021-2022.

كل ذلك سبق خطوة نادي بدية العماني، المغامرة الأولى خارج مصر والتي تنطلق مع الموسم الجديد.

حصل مختار السعيد على دبلومة أحمال من جامعة برشلونة، حيث درس تطوير أداء اللاعبين أيضا، ودبلومة في الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إضافة إلى عدة دورات في التأهيل واللياقة والإصابات الرياضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وروى السعيد القصة لـ FilGoal.com قائلا: "بدايتي أتت مع براعم النادي المصري تحت قيادة المدرب إبراهيم المصري. عملت مع العديد من المدربين الكبار مثل أبو طالب العيسوي والراحل أدهم السلحدار ومحمد عبد الرحمن ومحمد إسماعيل، وصولا إلى المدرب حمادة الزامك الذي أعمل معه الآن".

وأضاف "كل بداية موسم تكون صعبة للغاية، لأن الظروف تختلف من موسم لآخر، خصوصا إن لم يكن الفريق بحالة بدنية جيدة قبل أن تتسلمه. أحاول دائما أن أصل لأفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف القائمة".

واختتم "أطمح في الفترة المقبلة للتواجد مع فريق في أوروبا، ولذلك كانت جميع دراساتي من الخارج وآخرها دبلومة الأحمال من جامعة برشلونة".

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