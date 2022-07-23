الثالثة للأبيض.. محمود عاشور يدير لقاء الزمالك وسموحة

السبت، 23 يوليه 2022 - 22:14

كتب : أحمد الخولي

الإنتاج الحربي - الأهلي

يدير محمود عاشور مباراة الزمالك وسموحة تحكيميا في إطار الجولة 26 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك وسموحة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في ختام مباريات الجولة.

ويعاون عاشور كل من: أحمد صلاح وأسامة السيد، وجلال أحمد حكم رابع.

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فيما يتواجد على تقنية الفيديو: محمد عباس قابيل ويعاونه مصطفى عطية.

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وأدار عاشور الموسم الجاري 13 مباراة في الدوري المصري أشهر خلالها 46 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباراتين للزمالك الموسم الجاري، الأولى ضد البنك الأهلي وانتهت بالتعادل 1-1 والثانية ضد المقاولون العرب وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

في المقابل أدار مباراة واحدة لسموحة في الدوري الموسم الجاري انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 21.

الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎لگرهالقدم الدورى المصرى الممتاز الجولة السادسة العشرون -الأحد -۳٣ يوليو ٢٢.r استاد الإسماعيلية الإسماعيلى 6:30 بيراميد 歴 مصر محمد عادل حكم ساحة مصر حكم مساعد هانی عبد الفتاح مصر عمر فتحى حكم مساعد مصر أحمد حمدی حكم رابع مصر VAR حكم فيديو عبد العزيز السيد مصر أحمد بكر VAR حكم مساعد فيديو Association Football Egyptian‎'‎‎

في المقابل يدير محمد عادل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ذاتها والتي تبدأ في السادسة والنصف على استاد الإسماعيلية.

ويعاون عادل كل من: هاني عبد الفتاح وعمر فتحي، ويتواجد أحمد حمدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد ويعاونه أحمد بكر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بنفس عدد المباريات، و5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

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