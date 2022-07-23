للمرة الثانية مع الأحمر.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي والجونة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأهلي والجونة إلى إبراهيم نور الدين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة 26 من الدوري مساء غدا الأحد.

ويدير إبراهيم نور الدين المباراة، ويعاونه كل من هشام الدسوقي وعماد العقاد، ومحمد يوسف فياض حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان ومحمد عزازي للفيديو.

وتعد هذه المباراة هي الثانية لـ إبراهيم نور الدين مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعدما أدار مواجهة إيسترن كومباني وانتهت بفوز الأحمر 4-1.

كما أدار نور الدين للجونة مباراتين أمام الزمالك وفيوتشر، وخسرهما الفريق الساحلي.

وبشكل عام تولى نور الدين إدارة 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 44 مرة، والحمراء مرتين واحتسب 10 ركلات جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

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