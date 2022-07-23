إنتر يخسر أمام لانس في الدقيقة 90 وديا

السبت، 23 يوليه 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

خسر إنتر ميلان الإيطالي في الأنفاس من اللقاء أمام لانس الفرنسي بنتيجة 1-0 في مباراة ودية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 90 من ركنية أودعها البلجيكي لويس أوبيندا برأسية في الشباك.

المباراة شهدت مشاركة إدين دجيكو وخواكين كوريا في هجوم إنتر من بداية اللقاء.

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وشارك الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 61 عوضا عنهما.

ويعد ماتيو دارميان هو الوحيد الذي شارط طيلة الـ 90 دقيقة من جانب إنتر.

وبدأ إنتر تحضيراته الودية بالفوز على لوجانو السويسري 4-1 ثم التعادل مع موناكو الفرنسي بنتيجة 2-2.

ويلتقي إنتر يوم 30 يوليو مع أولمبيك ليون الفرنسي وفياريال الإسباني في السادس من أغسطس المقبل.

ويبدأ إنتر مشواره في الدوري في الثالث عشر من أغسطس المقبل بمواجهة ليتشي.

وعزز الفريق صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم 5 صفقات: رومليو لوكاكو وكريستيان أسلاني وراؤول بيلانوفا على سبيل الإعارة وأندري أونانا وهنريك ميختاريان في صفقة انتقال حر.

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