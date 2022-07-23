لاعب الأهلي السابق.. محمد رزق إلى الإنتاج الحربي

السبت، 23 يوليه 2022 - 21:53

كتب : رضا السنباطي

محمد رزق - الإنتاج الحربي

تعاقد الإنتاج الحربي مع محمد رزق لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، قادما من أسوان.

وقال شريف شعبان مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: "تم التعاقد مع محمد رزق في صفقة انتقال حر حتى 2024".

ولعب رزق سابقا مع المقاولون العرب والأهلي وطلائع الجيش وأسوان وسموحة.

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ونجح اللاعب في الصعود مع فريق أسوان إلى لدوري الممتاز تحت قيادة المدرب أحمد مصطفى بيبو، قبل أن يغادره إلى الإنتاج، الذي يقوده عبد الناصر محمد.

بذلك يصل مجموع صفقات الإنتاج الحربي المتواجد في الدرجة الثانية حتى الآن إلى 18 لاعبا، وهم:

محمد البشبيشي (المصرية للاتصالات) - محمد موسى (طنطا) - أحمد العش (الأوليمبي) - محمود صلاح (طنطا) - إيهاب فؤاد (الترسانة) - كارفالا (أبو قير للأسمدة) - محمد ريعو (السكة الحديد) - فتحي مجدي (السكة الحديد) - عبد الله السنجهاوي (زد) - عمار شحاتة (زد) - أحمد عبد الفتاح (المصري بالسلوم) - حسن زكريا (بنها) - أحمد هريسة (بلدية المحلة) - محمود صالح (بورتو السويس) - محمود جبر (الترسانة) - باسم عبد العزيز (المصري بالسلوم) - محمد رزق (أسوان).

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