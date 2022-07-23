جناح سرقسطة السابق.. أسوان يعلن صفقته الرابعة

السبت، 23 يوليه 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - أسوان

أعلن نادي أسوان تعاقده مع الجناح أحمد بلحاج في صفقة انتقال حر، وهي رابع صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

ويحمل بلحاج -24 عاما- الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ووقع اللاعب على عقد انتقاله إلى نادي أسوان لمدة موسمين، حيث ينتهي في صيف 2024.

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ويجيد أحمد بلحاچ اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

ولعب بلحاچ لفريق "أر زد ديبورتيفو أراجون" وهو الفريق الثاني لنادي ريال سرقسطة الإسباني، قبل أن ينتقل لفريق إنتر كلوب الأندوري.

وسجل بلحاج مع إنتر كلوب 8 أهداف وصنع 9، وتواجد معه مؤخرا في مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق أسوان للمشاركة في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل، بمعسكر مغلق في القاهرة يمتد إلى نهاية يوليو، على أن ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد في الإسكندرية.

يذكر أن أسوان ضم الجابوني المهاجم ماليك إيفونا لمدة موسمين، والحارس محمد الغندور على سبيل الإعارة من الإنتاج الحربي لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية لمدة ثلاثة مواسم.

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