التشكيل – ناصر منسي يقود البنك الأهلي.. وعاطف ورفعت أساسيان مع فيوتشر

السبت، 23 يوليه 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي أمام فيوتشر في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب بتروسبورت في تمام التاسعة مساءً.

في المقابل يقود أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق هجوم فيوتشر.

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تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين – أسامة إبراهيم

الوسط: محمد فتحي – أحمد سعيد

أمامهما: إسحاقو يعقوبو – كريم بامبو - محمد هلال

الهجوم: ناصر منسي

تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال

الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد

الهجوم: محمد فاروق – أحمد عاطف - أحمد رفعت

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

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