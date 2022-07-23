بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط أمام تورينو بثلاثية ودية

السبت، 23 يوليه 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

خسر طرابزون سبور التركي على يد تورينو الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش الاستعدادات للموسم المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون منذ البداية وحتى الدقيقة 74 حين ترك موقعه للألماني إيمريهان جيديكلي.

سجل نيمانيا رادونيتش الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 20 و22.

أخبار متعلقة
الكشف عن سبب عدم مشاركة تريزيجيه في مباريات طرابزون الودية مدرب طرابزون سبور: تريزيجيه هو اللاعب المناسب لنا.. يمكنه فعل كل شيء تريزيجيه: أتمنى أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا.. ولهذا اخترت طرابزون سبور للمرة الأولى.. تريزيجيه يشارك في مران طرابزون سبور بعد حل مشكلة التأشيرة

وفي الدقيقة 55 أضاف ديمبا سيك الهدف الثالث والأخير لهذه المباراة.

وهذه هي الودية الثالثة لبطل الدوري التركي، حيث فاز على إم تي كي بودابست المجري 2-1، وتعادل مع سلوفاكو التشيكي بهدفين لمثلهما.

وغاب تريزيجيه عن المباراتين السابقتين، حيث ذكر موقع haberts التركي أن عدم مشاركته في وديات معسكر سلوفينيا قبل مواجهة تورينو جاء بسبب البرنامج التدريبي الذي وضعه له مدربه.

وانضم تريزيجيه إلى بطل الدوري التركي حتى صيف 2026 بشكل رسمي.

وكانت هناك مشكلة في التأشيرة عطلت من انضمام تريزيجيه إلى معسكر فريقه مبكرا قبل حلها ومشاركته في المران لأول مرة يوم السبت الماضي.

وكان تريزيجيه انتقل إلى طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2026.

اقرأ أيضا

خطوة أخيرة من طارق حامد وأبو جبل لإنهاء تعاقدهما مع الزمالك

الأهلي يعلن غياب ثلاثي الفريق

كلوب يتحدث عن صلاح

بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي تورينو
نرشح لكم
كلوب: صلاح لا يحتاج للفترة التحضيرية.. وهذا هو الفارق بين بداية آخر موسمين الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان حجازي والصفقة الجديدة على رأس قائمة اتحاد جدة في معسكر النمسا كلوب مازحا: عقد صلاح ينص على الكرم.. ونونيز وجد صندوق باندورا الأناكوندا إلى فرنسا.. مصطفى محمد ينضم إلى نانت رسالة وداع من مصطفى محمد إلى جماهير جالاتا سراي قبل إتمام انتقاله إلى نانت
أخر الأخبار
المدير التنفيذي يوضح حقيقة الخلاف بين غالي وعبد الحفيظ.. وفعل الدماطي غير المسبوق في الأهلي 6 دقيقة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي: الخطيب ناقش مع سواريش 3 أمور.. وهذا موقف الأهلي من بنشرقي 17 دقيقة | الكرة المصرية
جناح سرقسطة السابق.. أسوان يعلن صفقته الرابعة 19 دقيقة | ميركاتو
أوباميانج: سنقاتل من أجل كل شيء.. وأتمنى استمرار سجلي الجيد أمام ريال مدريد 24 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن كواليس جلسة الخطيب مع اللاعبين.. "من لا يتحمل المسؤولية ليس له مكان في الأهلي" 26 دقيقة | الكرة المصرية
التعادل السلبي رقم 30 في الدوري يحسم مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – ناصر منسي يقود البنك الأهلي.. وعاطف ورفعت أساسيان مع فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - البنك الأهلي (1) - (2) فيوتشر.. سعد سمير يسترد التقدم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق