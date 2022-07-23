بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط أمام تورينو بثلاثية ودية

خسر طرابزون سبور التركي على يد تورينو الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش الاستعدادات للموسم المقبل.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور تورينو

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون منذ البداية وحتى الدقيقة 74 حين ترك موقعه للألماني إيمريهان جيديكلي.

سجل نيمانيا رادونيتش الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 20 و22.

وفي الدقيقة 55 أضاف ديمبا سيك الهدف الثالث والأخير لهذه المباراة.

وهذه هي الودية الثالثة لبطل الدوري التركي، حيث فاز على إم تي كي بودابست المجري 2-1، وتعادل مع سلوفاكو التشيكي بهدفين لمثلهما.

وغاب تريزيجيه عن المباراتين السابقتين، حيث ذكر موقع haberts التركي أن عدم مشاركته في وديات معسكر سلوفينيا قبل مواجهة تورينو جاء بسبب البرنامج التدريبي الذي وضعه له مدربه.

وانضم تريزيجيه إلى بطل الدوري التركي حتى صيف 2026 بشكل رسمي.

وكانت هناك مشكلة في التأشيرة عطلت من انضمام تريزيجيه إلى معسكر فريقه مبكرا قبل حلها ومشاركته في المران لأول مرة يوم السبت الماضي.

وكان تريزيجيه انتقل إلى طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2026.

اقرأ أيضا

خطوة أخيرة من طارق حامد وأبو جبل لإنهاء تعاقدهما مع الزمالك

الأهلي يعلن غياب ثلاثي الفريق

كلوب يتحدث عن صلاح

بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو