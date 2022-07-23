الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد

السبت، 23 يوليه 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش

سحق فولفسبورج الألماني منافسه الإنجليزي برينتفورد بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية جمعتهما على هامش الاستعداد للموسم الجديد 2022-2023.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

وشهدت المباراة مشاركة الجناح المصري عمر مرموش بصفة أساسية.

سجل باتريك فيمر الهدف الأول في الدقيقة 27.

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وأضاف سيباستيان بورناو الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم الثالث في الدقيقة 66.

واختتم ياكوب كامينسكي الرباعية في الدقيقة 86.

ولعب مرموش مباراته الأولى بعد العودة من الإعارة كبديل أمام تيرول النمساوي في آخر 24 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فولفسبورج بأربعة أهداف.

فيما سجل مرموش هدفا مع فولفسبورج في فوزه على كيه في ميخيلين البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الودية الثانية.

وأحرز مرموش الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 33 في تلك المباراة، بضربة رأسية مستغلا عرضية من ضربة ركنية.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي سابقا مع فولفسبورج ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتجارت في الموسمين الماضيين.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

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