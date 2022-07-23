موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 23 يوليه 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويتواجد الأبيض في المركز الأول برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 25 مباراة.

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الزمالك فاز في مباراته الأخيرة في الدوري أمام غزل المحلة بهدفين دون رد.

بينما خسر سموحة أمام البنك الأهلي بهدف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 24 يوليو.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

ويُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام ومحمد البوشي.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز سموحة بهدفين دون رد.

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