للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان

السبت، 23 يوليه 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تغلب نانت الفرنسي على مواطنه لوريان بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعتهما ضمن الاستعدادات لخوض الموسم الجديد 2022-2023.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد للمرة الأولى بقميص نانت، حيث حل بديلا في الشوط الثاني.

وأتيحت للمهاجم المصري فرصة التسجيل في الدقائق الأخيرة للمباراة برأسية ولكنها مرت فوق العارضة.

وسجل هدفي نانت لوهان دوسيه في الدقيقة 15 ولودوفيك بلاس في الدقيقة 74.

وأتم مصطفى محمد انتقاله من جالاتا سراي التركي إلى نانت رسميا اليوم الخميس 21 يوليو على سبيل الإعارة لموسم مع أحقية الشراء.

وأعلن النادي الفرنسي أن المهاجم سيرتدي الرقم 31.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على انتقال مصطفى محمد إلى نانت معارا لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

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