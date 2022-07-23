موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق
السبت، 23 يوليه 2022 - 18:01
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.
ويتواجد الأحمر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.
الأهلي خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام بيراميدز بهدفين دون رد.
بينما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة الأحد 24 يوليو.
ويبدأ اللقاء في السادسة والنصف مساء.
ويُلعب على استاد الأهلي We السلام.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.
يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل دون أهداف.
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