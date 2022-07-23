كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن
السبت، 23 يوليه 2022 - 17:49
كتب : FilGoal
تأهل منتخب لبنان لكرة السلة لنهائي كأس آسيا بعد الفوز على الأردن في نصف نهائي البطولة المقامة في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.
ونجح منتخب لبنان في الفوز على الأردن بنتيجة بنتيجة 86-85.
ليتأهل إلى النهائي في مواجهة منتخب أستراليا الذي فاز على نيوزيلاندا في نصف النهائي.
وبذلك تأهل منتخب لبنان إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه.
وسبق وتأهل منتخب لبنان للنهائي أعوام 2001 و2005 و2007، لكنه لم يحقق اللقب في أي مرة.
ولم يفز أي منتخب عربي حتى الآن بلقب كأس آسيا لكرة السلة.
طالع أيضا
تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس اتحاد السلة يعلن ترشيح الأهلي للمشاركة في BAL.. ومواعيد القيد للموسم الجديد كرة سلة - منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بالبطولة العربية للشباب كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد كرة سلة - جنا الألفي تقود منتخب الناشئات للفوز على نيوزلندا في ختام مشوار مصر بـ كأس العالم كرة سلة - ناشئات السلة يهزمن المكسيك.. ونحو ترتيب أعلى في كأس العالم كرة سلة – الأفضل تاريخيا.. مصر تحتل المركز العاشر في مونديال الناشئين كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم