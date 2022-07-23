كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن

تأهل منتخب لبنان لكرة السلة لنهائي كأس آسيا بعد الفوز على الأردن في نصف نهائي البطولة المقامة في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.

ونجح منتخب لبنان في الفوز على الأردن بنتيجة بنتيجة 86-85.

ليتأهل إلى النهائي في مواجهة منتخب أستراليا الذي فاز على نيوزيلاندا في نصف النهائي.

وبذلك تأهل منتخب لبنان إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وتأهل منتخب لبنان للنهائي أعوام 2001 و2005 و2007، لكنه لم يحقق اللقب في أي مرة.

ولم يفز أي منتخب عربي حتى الآن بلقب كأس آسيا لكرة السلة.

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