كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن

السبت، 23 يوليه 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

منتخب لبنان لكرة السلة

تأهل منتخب لبنان لكرة السلة لنهائي كأس آسيا بعد الفوز على الأردن في نصف نهائي البطولة المقامة في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.

ونجح منتخب لبنان في الفوز على الأردن بنتيجة بنتيجة 86-85.

ليتأهل إلى النهائي في مواجهة منتخب أستراليا الذي فاز على نيوزيلاندا في نصف النهائي.

أخبار متعلقة
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس كرة سلة - منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بالبطولة العربية للشباب كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد

وبذلك تأهل منتخب لبنان إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وتأهل منتخب لبنان للنهائي أعوام 2001 و2005 و2007، لكنه لم يحقق اللقب في أي مرة.

ولم يفز أي منتخب عربي حتى الآن بلقب كأس آسيا لكرة السلة.

طالع أيضا

إيقاف الإسماعيلي من القيد

بشرى سارة بخصوص أكرم توفيق

تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين

منتخب لبنان كأس آسيا لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس اتحاد السلة يعلن ترشيح الأهلي للمشاركة في BAL.. ومواعيد القيد للموسم الجديد كرة سلة - منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بالبطولة العربية للشباب كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد كرة سلة - جنا الألفي تقود منتخب الناشئات للفوز على نيوزلندا في ختام مشوار مصر بـ كأس العالم كرة سلة - ناشئات السلة يهزمن المكسيك.. ونحو ترتيب أعلى في كأس العالم كرة سلة – الأفضل تاريخيا.. مصر تحتل المركز العاشر في مونديال الناشئين كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن مدة غياب كوكا وشريف.. وموعد عودة طاهر 4 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد 29 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء 40 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 46 دقيقة | الكرة المصرية
كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح 46 دقيقة | المحترفون
للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان 47 دقيقة | المحترفون
موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 56 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق