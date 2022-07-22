حازم إمام: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وأعد بالقتال خلال المباربات المقبلة

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 01:19

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بـ كأس مصر 2021

شدد حازم إمام لاعب الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي.

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وقال إمام عبر "أون تايم سبورتس": "تحقيق لقب الكأس له قيمة كبيرة ولكن الفوز على الأهلي في النهائي بطولة خاصة".

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وأضاف "الأهلي قدم مباراة كبيرة ولكن الزمالك بدأ المباراة بشكل أفضل وأوجه الشكر لجماهير الفريق على دعمها المستمر".

وتابع "حدث بعض التراجع في الشوط الثاني ولكن كما ذكرت جمهور الفريق ساندنا وخلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة تحمل حرارة الجو قبل اللقاء بـ 5 ساعات".

واختتم "لا أعد بتحقيق لقب الدوري ولكن أعد بقتال الفريق خلال المباريات المقبلة. مباراة اليوم كانت مختلفة في الروح الرياضية وشهدت أجواء طيبة بين اللاعبين والجمهور أيضا".

حازم إمام أحد 4 لاعبين نجحوا في تحقيق الثنائية الثانية مع الزمالك.

وحقق الزمالك ثنائية الدوري 2014-2015 و2020-2021 بتواجد حازم إمام وطارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأيمن حفني.

بذلك يتوج الزمالك بطلا لكأس مصر عن موسم 2020-2021، حيث تأجل إنهاء البطولة من الموسم الماضي.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس لهذا الموسم، وسيلاقي الأهلي وصيف المسابقتين في كأس السوبر بالإمارات يوم 21 أكتوبر.

وهذه هي الثنائية المحلية الرابعة في تاريخ الزمالك، بعد 1959-1960، و1987-1988، و2014-2015.

وتوج الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة رقم 28 في تاريخه، والسابعة في آخر 9 نسخ للمسابقة.

وللمرة الثالثة على التوالي، فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر بعد 2015 و2016.

واستمر الأهلي بلا فوز على الزمالك في كأس مصر منذ دور الـ 16 لنسخة 2010 (فاز الأهلي 3-1)، وبلا فوز على الزمالك منذ نهائي 2007 الشهير (4-3).

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