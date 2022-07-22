الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:58

كتب : FilGoal

محمود الونش - الزمالك

تحدث محمود حمدي "الونش" عن خوض مباراة نهائي كأس مصر 2021 وهو مصاب، ووعد بتحقيق لقب الدوري المصري.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه والسابعة من آخر 9 نسخ.

وقال محمود حمدي "الونش" عبر أون تايم سبورتس 1: "موسم صعب واللاعبين رجال واستطعنا أن نلتف حول بعضنا وأن نخرج من الموقف الصعب بعد تغيير إدارات وجهاز فني على الفريق".

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وأضاف "البعض قال إنه لا ينتظر بطولات من الزمالك الموسم الحالي إلا أننا أحيينا الموسم".

وأكمل "أشكر الإدارة والجماهير التي تسافر خلف الفريق وأهدي اللقب للجماهير هو من أجلهم".

وتابع "سنقاتل ونموّت أنفسنا من أجل الجماهير ومن أجل حصد لقب الدوري".

وتطرق للحديث عن الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة قائلا: "شعرت بشد في المران الأخير الأربعاء وأشكر الجهاز الطبي الذي تابع حالتي حتى الفجر وأشكر الجميع وجوسفالدو فيريرا الذي يعمل معنا جميعا ويثق في الكبار والشباب".

وأتم "كأس مصر هي أول بطولة في الموسم ونعد الجماهير بلقب الدوري".

الثنائية

بذلك يتوج الزمالك بطلا لكأس مصر عن موسم 2020-2021، حيث تأجل إنهاء البطولة من الموسم الماضي.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس لهذا الموسم، وسيلاقي الأهلي وصيف المسابقتين في كأس السوبر بالإمارات يوم 21 أكتوبر.

وهذه هي الثنائية المحلية الرابعة في تاريخ الزمالك، بعد 1959-1960، و1987-1988، و2014-2015.

وتوج الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة رقم 28 في تاريخه، والسابعة في آخر 9 نسخ للمسابقة.

وللمرة الثالثة على التوالي، فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر بعد 2015 و2016.

واستمر الأهلي بلا فوز على الزمالك في كأس مصر منذ دور الـ 16 لنسخة 2010 (فاز الأهلي 3-1)، وبلا فوز على الزمالك منذ نهائي 2007 الشهير (4-3).

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