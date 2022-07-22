خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:44

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك أمام غزل المحلة

اضطر الجهاز الفني للزمالك إجراء تبديل اضطراري في نهائي كأس مصر أمام الأهلي بخروج أحمد فتوح عقب إصابته فماذا حدث؟

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

حسبما علم FilGoal.com من مصدر في الزمالك فإن الظهير الأيسر للفريق الأبيض أصيب بشد في عضلتي السمانة في قدميه الاثنين.

لذا لم يستطع فتوح إكمال المباراة وخرج مستبدلا وشارك حازم بدلا منه.

أخبار متعلقة
مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة

وتوج الزمالك بكأس مصر عن موسم 2020-2021 بعد الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

يذكر أن محمد أسامة طبيب الزمالك كشف كذلك عن معاناة محمود حمدي "الونش" من إصابة في العضلة الضامة ولكنه تحامل على نفسه وأصر على المشاركة في المباراة.

وقال: "انتظرت خروج الونش في أي لحظة بداية من عمليات الإحماء حتى نهاية المباراة لكنه كان في الموعد وقدم مباراة عظيمة".

اقرأ أيضا:

الزمالك يحصد كأس مصر

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي

الزمالك أحمد فتوح
نرشح لكم
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة طبيب الزمالك: انتظرت خروج الونش في أي لحظة.. ولا أريد الحديث عن طارق حامد
أخر الأخبار
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك 7 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري 15 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد 50 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف