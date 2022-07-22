خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي

اضطر الجهاز الفني للزمالك إجراء تبديل اضطراري في نهائي كأس مصر أمام الأهلي بخروج أحمد فتوح عقب إصابته فماذا حدث؟

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

حسبما علم FilGoal.com من مصدر في الزمالك فإن الظهير الأيسر للفريق الأبيض أصيب بشد في عضلتي السمانة في قدميه الاثنين.

لذا لم يستطع فتوح إكمال المباراة وخرج مستبدلا وشارك حازم بدلا منه.

وتوج الزمالك بكأس مصر عن موسم 2020-2021 بعد الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

يذكر أن محمد أسامة طبيب الزمالك كشف كذلك عن معاناة محمود حمدي "الونش" من إصابة في العضلة الضامة ولكنه تحامل على نفسه وأصر على المشاركة في المباراة.

وقال: "انتظرت خروج الونش في أي لحظة بداية من عمليات الإحماء حتى نهاية المباراة لكنه كان في الموعد وقدم مباراة عظيمة".































































































































































































اقرأ أيضا:

الزمالك يحصد كأس مصر

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي