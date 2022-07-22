سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

خطى برشلونة خطوة جديدة نحو تعديل أوضاعه الاقتصادية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل 2022-2023.

ونالت إدارة برشلونة موافقة الأعضاء مؤخرا على خطة "الرافعات الاقتصادية" للخروج بالنادي من وضعه الاقتصادي الحالي.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى أن برشلونة وقع على تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية.

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وأوضحت أن برشلونة نقل 15% من حقوق البث التلفزيوني لمدة 25 عاما مقابل 400 مليون يورو

برشلونة كان قد توصل إلى اتفاق مع صندوق Sixth Street للاستثمار، بشأن 10% من حقوق البث مقابل 207.5 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تمكن من إغلاق السنة المالية 2021-2022 بمكاسب مالية بعد تفعيل الرافعتين وبيع 25% من النقل التلفزيوني.

وشددت على أن برشلونة يحتاج إلى 100 مليون يورو لقيد الصفقات الجديدة وسيكون أمامه خيارين إما تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة أو بيع أحد اللاعبين.

برشلونة تعاقد مع الرباعي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ على الترتيب.

ما هي الرافعات الاقتصادية؟

الرافعة الاقتصادية هي استراتيجية يستخدم فيها المستثمر إما الديون وإما جزء من أصوله لتوفير رأس المال اللازم للاستثمار فيما يمكنه زيادة العائد المحتمل لاستثماراته.

ويختلف هذا المفهوم عن "الرافعة المالية" الشائعة عبر منصات التداول والبورصة، إذ يقتصر الأمر على اقتراض المال للاستثمار في منتجات مالية معينة تهدف لزيادة العائد.

في حالة برشلونة تتكون الخطة من رافعتين أساسيتين:

بيع 49.9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي.

بيع 25% من حقوق بث النادي لمدة 25 عاما.

وحصل خوان لابورتا رئيس النادي وإدارته على موافقة الأعضاء لإقرار هذه الخطة.

فيما يخص شركة التسويق، كانت إجابة إدوارد روميو نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية واضحة للغاية: "ما الذي نفضله؟ امتلاك 100% من شركة قيمتها 10 أم امتلاك 51% من شركة قيمتها 1000؟ الإجابة واضحة بالنسبة لنا".

وبرر النادي هذا المشروع بحاجته لشريك يساعده على النمو في المزيد من الأسواق، مع وجود حق لإعادة شراء الحصة المباعة، من الشركة التي تأسست عام 2018 لزيادة مبيعات النادي وعملياته الترويجية حول العالم.

أما فيما يخص بيع 25% من حقوق بث النادي لمدة 25 عاما، فهذه هي نصف المدة الزمنية المقدمة في مشروع CVC مع رابطة "لا ليجا".

المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الفترة التي انتهت برحيل ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا، يقتضي رهن حصة من الحقوق لمدة 50 عاما، وكاد أن يصبح ساري المفعول لولا 4 أندية تصدت له من أصل 42، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وسبق لبرشلونة أيضا رفض عرض بقيمة مليار يورو مقابل 100% من حقوق البث لمدة 10 سنوات، بحسب ما أوضحه لابورتا، إذ لا ينوي النادي التخلي عن كامل حقوقه مقابل مبلغ مادي ثابت، في زمن يشهد الكثير من المتغيرات.

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