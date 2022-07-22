إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد

كشف إمام عاشور لاعب الزمالك سر احتفاله على طريقة بافيتيمبي جوميز لاعب جالاتا سراي الحالي والهلال السعودي السابق.

وتحدث إمام عاشور لقناة "صدى البلد" قائلا: "سر احتفالي؟ ابن شقيقي يشبهني بالأسد فهذا الاحتفال من أجله".

وعن تسجيل هدفه في شباك الأهلي من تسديدة قوية قال: "دائما أتدرب على التسديدات وتوقعت تسجيل هدفا ونجحت".

وأكمل "كنت قررت التسديد لكن وجدت أحد لاعبي الأهلي يضغط علي وقررت تبادل الكرة سريعا مع زيزو".

وتوج الزمالك بكأس مصر عن موسم 2020-2021 بعد الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث إمام لقناة "أون تايم سبورتس 1" كذلك قائلا: "أشكر الجمهور على مساندته والدعم الكبير والآن نعدهم بمحاولة الفوز بالدوري".

وأردف "جوزفالدو فيريرا مدرب علامة في الزمالك وسنحاول الفوز معه بالمزيد من البطولات".

وأتم إمام عاشور تصريحاته "رغم الحرمان من القيد والمشاكل التي نعاني منها إلا أننا جميعا على قلب رجل واحد".



































































































































































































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