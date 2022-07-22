عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن التتويج بلقب كأس مصر جاء بعد مر بظروف صعبة وشدد على التتويج ضرورة التتويج بلقب الدوري.

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورتس 1 عقب نهاية اللقاء: "مررت بظروف صعبة لم أشارك لمدة عامين ونصف وأشكر أيمن طاهر مدرب الحراس على مساندتي".

وأضاف "بعد شهر من توليه المهمة أخبرته بأنني استعادت مستوايّ وهو دعمني بشكل كبير ولا أنسى دعم الجماهير لأنهم دعمني ومن جعلني أصبر على تلك المدة".

وأكمل "سنفرح اليوم ومن الغد نستعد للدوري وسنقاتل في الـ 9 مباريات المقبلة من أجل إبقاء درع الدوري في ميت عقبة".

وأتم "لا شيء يأتي بالصدفة وأحمد الله على التوفيق وأستطيع أن أنام الآن سعيدا".

من جانبه قال أيمن طاهر مدرب حراس الفريق: "مبروك لجمهور الزمالك الذي يدعمنا دائما ومجلس الإدارة واللاعبين الرجال الذين أدوا مباراة بطولية".

وأشاد قائلا: "أهنئ عواد على مستواه، نعمل بأقل الإمكانيات المتاحة، ولدينا لاعبين رجال وشباب استطاعوا إثبات أنفسهم وأشكرهم جدا".

واختتم "عواد كان يؤدي بشكل جيد وكان يتدرب جيدا وانتظر الفرصة وأتوقع منه المزيد، لدينا حراس شباب ونحضّر صف ثاني مع عواد".



































































































































































































الثنائية

بذلك يتوج الزمالك بطلا لكأس مصر عن موسم 2020-2021، حيث تأجل إنهاء البطولة من الموسم الماضي.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس لهذا الموسم، وسيلاقي الأهلي وصيف المسابقتين في كأس السوبر بالإمارات يوم 21 أكتوبر.

وهذه هي الثنائية المحلية الرابعة في تاريخ الزمالك، بعد 1959-1960، و1987-1988، و2014-2015.

وتوج الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة رقم 28 في تاريخه، والسابعة في آخر 9 نسخ للمسابقة.

وللمرة الثالثة على التوالي، فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر بعد 2015 و2016.

واستمر الأهلي بلا فوز على الزمالك في كأس مصر منذ دور الـ 16 لنسخة 2010 (فاز الأهلي 3-1)، وبلا فوز على الزمالك منذ نهائي 2007 الشهير (4-3).

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