طبيب الزمالك: انتظرت خروج الونش في أي لحظة.. ولا أريد الحديث عن طارق حامد

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن كواليس إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق قبل خوض نهائي كاس مصر أمام الأهلي.

وتُوج الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وقال طبيب الزمالك في عبر "صدى البلد": "الونش لم يكن مصابا في الركبة كما أشيع ولكنه عانى خلال الفترة الماضية من العضلة الضامة".

أخبار متعلقة
أسامة نبيه لـ في الجول: العدل أساس انتصارات الزمالك.. وأمامنا "عركة مباريات" فيريرا: فليفخر جمهور الزمالك بلاعبيه.. هذا الفريق سيتوج بمزيد من البطولات مؤتمر سواريش: كنا نستحق التعادل.. أحتاج للوقت وسيشعر الجميع بالرعب من الأهلي

وأوضح "قمنا بمجهود جبار خلال الـ 48 ساعة الماضية وأشكر الونش على تحامله واصراره على المشاركة".

وتابع "انتظرت خروج الونش في أي لحظة بداية من عمليات الإحماء حتى نهاية المباراة لكنه كان في الموعد وقدم مباراة عظيمة".

وكانت بعض الأنباء ذكرت أن الونش يعاني من شد عضلي وأنه مشاركته في القمة محل شك كبير.

لكن مصدر من الزمالك أوضح لـFilGoal.com قبل المباراة أن الونش جاهز للقمة ولا صحة لإصابته.

Image

طارق حامد

وعن إصابة طارق حامد قال طبيب الزمالك: "طارق حامد لاعب كبير ومحترم، لكن ليس من المسموح لي الحديث عن هذا الأمر".

وأضاف "الأمر الآن بين مجلس إدارة النادي وطارق حامد وعلي احترام ذلك".

وتواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لحضور نهائي كأس مصر 2021.

ويعد ذلك أول ظهور لطارق حامد منذ بداية أزمته مع النادي والتي غاب بسببها الفترة الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإنه قُدمت توصية إلى مجلس إدارة النادي بموقف طارق حامد بعد نهاية التحقيق مع اللاعب الأسبوع الماضي، خاصة أنه لم يُقدم أي مستند طبي حول طول مدة غيابه عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوصية عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن طارق حامد سينضم في لاحقا لمعسكر اتحاد جدة السعودي في النمسا.

وأضافت أن طارق حامد سيرافق زميله أحمد حجازي في فريق اتحاد جدة للموسم المقبل.

وخاض طارق حامد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لآخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

طالع أيضا

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي

طارق حامد،الزمالك،الأهلي محمد أسامة طبيب الزمالك محمود حمدي الونش
نرشح لكم
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة
أخر الأخبار
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك 9 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري 17 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي 31 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد 52 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف