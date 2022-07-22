طبيب الزمالك: انتظرت خروج الونش في أي لحظة.. ولا أريد الحديث عن طارق حامد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن كواليس إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق قبل خوض نهائي كاس مصر أمام الأهلي.

وتُوج الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وقال طبيب الزمالك في عبر "صدى البلد": "الونش لم يكن مصابا في الركبة كما أشيع ولكنه عانى خلال الفترة الماضية من العضلة الضامة".

وأوضح "قمنا بمجهود جبار خلال الـ 48 ساعة الماضية وأشكر الونش على تحامله واصراره على المشاركة".

وتابع "انتظرت خروج الونش في أي لحظة بداية من عمليات الإحماء حتى نهاية المباراة لكنه كان في الموعد وقدم مباراة عظيمة".

وكانت بعض الأنباء ذكرت أن الونش يعاني من شد عضلي وأنه مشاركته في القمة محل شك كبير.

لكن مصدر من الزمالك أوضح لـFilGoal.com قبل المباراة أن الونش جاهز للقمة ولا صحة لإصابته.

طارق حامد

وعن إصابة طارق حامد قال طبيب الزمالك: "طارق حامد لاعب كبير ومحترم، لكن ليس من المسموح لي الحديث عن هذا الأمر".

وأضاف "الأمر الآن بين مجلس إدارة النادي وطارق حامد وعلي احترام ذلك".

وتواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لحضور نهائي كأس مصر 2021.

ويعد ذلك أول ظهور لطارق حامد منذ بداية أزمته مع النادي والتي غاب بسببها الفترة الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإنه قُدمت توصية إلى مجلس إدارة النادي بموقف طارق حامد بعد نهاية التحقيق مع اللاعب الأسبوع الماضي، خاصة أنه لم يُقدم أي مستند طبي حول طول مدة غيابه عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوصية عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن طارق حامد سينضم في لاحقا لمعسكر اتحاد جدة السعودي في النمسا.

وأضافت أن طارق حامد سيرافق زميله أحمد حجازي في فريق اتحاد جدة للموسم المقبل.

وخاض طارق حامد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لآخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

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