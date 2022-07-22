زيزو بعد التتويج بكأس مصر: لا نريد نسيان الدوري.. وأشعر براحة كبيرة بسبب فيريرا

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو - الأهلي × الزمالك في نهائي الكأس

هنأ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك جماهير ناديه بالتتويج بكأس مصر مطالبا زملائه بعدم نسيان المنافسة على لقب الدوري.

وتوج الزمالك بكأس مصر عن موسم 2020-2021 بعد الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث زيزو عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "أشكر جمهور الزمالك على مساندته الدائمة لنا وأهم شيء هو محاولتنا إسعادنا لهم وأمامنا بطولة صعبة هي الدوري ولا نريد نسيانها وسنحاول التتويج بها".

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وواصل "أشكر كل اللاعبين على القوة رغم تغيير الإدارات ونواجه أكبر فريق في إفريقيا ولديه استقرار كبير".

وعن سبب تألقه في الفترة الأخيرة قال: "الآن أشعر براحة أكثر في الملعب فالمدرب جوزفالدو فيريرا يعطيني الثقة في التحرك براحة أكبر وهذا يريحيني أكثر".

واستدرك زيزو "وفي النهاية أنا لا أقوم بأي شيء وحدي في النهاية نحن 11 لاعبا في الفريق ".

وأكمل "هذه بطولة توجنا بها من منافسنا المباشر وهذه دفعة معنوية كبيرة لكنها لا تجعلنا نشعر بالراحة ومن يريد اللعب في الفرق الكبيرة عليه المنافسة على كل البطولات وهذه بطولة كبيرة لكن الدوري أهم".

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