عضو إدارة الأهلي: أرى العديد من الأشياء السيئة لأشهر.. هذا ليس النادي

الخميس، 21 يوليه 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد الدماطي

قال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة مجلس الأهلي إنه أصبح لا يعرف ناديه حاليا وأن السبب ليس الهزيمة من الزمالك في نهائي كأس مصر 2020-2021 فقط.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "زي ما بطلع في كل لحظة فرحة وأنزل صور وأبارك، أخلاقي وتربيتي بتقول إن في لحظة الهزيمة لازم برضة أظهر وأتصدر وأتحمل مسؤولية المكان اللي أنا فيه حتي لو كانت المسؤولية في سكوتي".

وواصل "الواحد مفيش كلمة يقولها توفي قد إيه المرار اللي جوايا على كل حاجة وحشة بنشوفها بقالنا شهور مش النهاردة بس مش ده الأهلي في كل شيء مش خسارة ماتش بس".

أخبار متعلقة
الثنائية الرابعة.. الزمالك بطل كأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي جوائز كاف - أشوالا نجمة برشلونة الأفضل في إفريقيا.. طالع كل جوائز السيدات سكاي: دي يونج يرفض الانضمام لـ يونايتد.. يكره المدينة

وأتم "اللهم يسر لي أمري وألهمني الصواب".

وخسر الأهلي من الزمالك اليوم الخميس في نهائي كأس مصر في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وبذلك يكون الأهلي ودع موسم 2020-2021 بدون التتويج بأي بطولة محلية.

اقرأ أيضا:

الزمالك يحصد كأس مصر

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي

الأهلي محمد الدماطي نهائي كأس مصر كأس مصر
نرشح لكم
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة
أخر الأخبار
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك 7 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري 15 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد 51 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف