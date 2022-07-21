مونزا يضم رانوكيا جديد.. وكابراري يدعم الهجوم

واصل مونزا الإيطالي تدعيم صفوفه عقب صعوده التاريخي للدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخه، فضم جيانلوكا كابراري وفيليبو رانوكيا.

كلا اللاعبين خضع للكشف الطبي ووقع على عقود انتقاله صباح اليوم الخميس.

وانضم كابراري بصيغة الإعارة من إلزامية الشراء حال تحقق بعض البنود أبرزها إذا بقاء الفريق لموسم آخر في الدوري الإيطالي.

وكلفت الصفقة بحسب التقارير 3 ملايين يورو مقابل الإعارة، وفي حال انضم لصفوف الفريق الصاعد حديثا بشكل نهائي ستتم الصفقة مقابل 7 ملايين يورو إضافية ومليوني يورو كمكافآت.

كابراري البالغ 29 عاما سبق له أن لعب لأندية بيسكارا وإنتر وسامبدوريا وبارما وبينفينتو قبل الانضمام لصفوف فيرونا 2021.

المهاجم والذي يشغل مركز صانع الألعاب خاض في الدوري الإيطالي 212 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 21.

كما انضم لقائمة منتخب إيطاليا في التوقف الدولي الماضي خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

في المقابل انضم رانوكيا لاعب فريق يوفنتوس تحت 23 عاما عقب نهاية إعارة إلى فيتشينزا.

لاعب الوسط المدافع خاض الموسم الماضي 32 مباراة في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل هدفا وصنع 3.

ولا يرتبط اللاعب بأي صلة قرابة مع مدافع إنتر السابق المنضم لصفوف مونزا.

وضم مونزا حتى الآن 16 لاعبا أبرزهم أليسيو كرانيو وماتيو بيسينا وستيفانو سينسي وبيدرو بيريرا.

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