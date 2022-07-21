مصدر من الزمالك لـ في الجول: الونش جاهز للقمة.. ولا صحة لإصابته

الخميس، 21 يوليه 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

لا يعاني محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من إصابة وهو جاهز لخوض لقاء القمة ضد الأهلي مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الونش جاهز للقمة ولا صحة لإصابته".

وتابع "مشاركة الونش في اللقاء قرار يعود للجهاز الفني".

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وكانت بعض الأنباء ذكرت أن الونش يعاني من شد عضلي وأنه مشاركته في القمة محل شك كبير.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك مساء اليوم الخميس في استاد القاهرة في نهائي كأس مصر لنسخة 2020-2021.

وكانت قائمة الزمالك التي أعلن عنها مدرب الفريق جوزفالدو فيريرا أمس الأربعاء شهدت تواجد الونش فيها بشكل طبيعي.

وتأهل الزمالك للنهائي بعد اللفوز على أسوان بهدفين لهدف.

فيما بلغ الأهلي تلك المرحلة بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.

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