برايتون يرفض عرض سيتي لضم كوكوريا.. وجوارديولا يعلق

رفض نادي برايتون العرض الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي لضم مارك كوكوريا مدافع برايتون، حسب شبكة ذا أثليتك.

الظهير الأيسر الإسباني كان قد انضم لبرايتون في الموسم الماضي قادما من خيتافي ونجح في خطف الأنظار خلال موسمه الأول في إنجلترا.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن برايتون رفض عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم كوكوريا.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي على استعداد لزيادة عرضه الأول، لكن النادي سيوقف المفاوضات إذا لم يخفض برايتون السعر الذي حدده لبيع كوكوريا، البالغ 50 مليون جنيه استرليني.

من جهته، اعترف اعترف بيب جوارديولا مدرب سيتي بالمفاوضات مع برايتون حول كوكوريا.

وقال بيب في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "نحن في مفاوضات مع برايتون من أجل ضم كوكوريا".

وأردف الإسباني "لكن إذا لم تتم الصفقة بنجاح فلدينا بدائل، مثل كانسيلو وويلسون إسبراند اللاعب الشاب، وناثان آكي يمكنه اللعب كظهير أيسر أيضا".

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كوكوريا خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

ويحتاج مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد انتقال أولكسندر زينشينكو لأرسنال، وفقدان بينجامين ميندي الذي يتم محاكمته وبسبب عدم وجود لاعب في ذلك المركز بشكل صحيح في الفريق، إذ أن جوارديولا قد خاض الموسم الحالي بجواو كانسيلو اللاعب الذي يلعب كظهير أيمن في غير مركزه.

كوكوريا شارك خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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