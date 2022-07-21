توخيل ينتقد مهاجمي تشيلسي ويمدح ستيرلنج

انتقد توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلشي مهاجمي الفريق بعد الهزيمة أمام تشارلوت الأمريكي بركلات الترجيح (5-3).

رحيم ستيرلينج النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، ولكن للأسف حدث هذا في أول 80 مترا من الملعب، ولم نكن جيدين في الهجوم".

وأضاف "عانينا بشكل واضح في استغلال المساحات واختراق منطقة الجزاء، بسبب سوء اتخاذ القرارات والدقة في الهجوم".

وعلق توخيل على مشاركة رحيم ستيرلينج الأول، قائلا "رأيت 4 انطلاقات في الشوط الثاني، وكلها جاءت بواسطة رحيم".

وشارك رحيم سترلينج للمرة الأولى مع فريق تشيلسي عندما دفع به توماس توخيل مع بداية الشوط الثاني بدلا من كريستيان بوليسيتش.

وأتم: "لا داعي للتشكيك أو الانتقادات الكبيرة، يجب أن نكون في أفضل حال مع بداية الموسم الجديد".

وتعتبر تلك ثاني تجارب تشيلسي الودية ضمن أربع مباريات ودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام أرسنال وديا في أمريكا فجر الأحد.

وكان البلوز قد فازوا في افتتاح جولته التحضيرية على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويختتم تشيلسي وديانه بمواجهة أودينيزي مساء يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

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