جريليش: هالاند لا يشعر بالضغط

أوضح جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي أن زميله الجديد إرلينج هالاند لا يشعر بالضغط قبل بداية مشواره مع الفريق.

هالاند انتقل إلى سيتي هذا الصيف قادما من بروسيا دورتموند، في صفقة تعد بالكثير.

وقال جريليش في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "هالاند لا يمكن إيقافه بمجرد وصوله إلى كامل لياقته".

وأضاف "لقد قال لي (أنضممت إلى الفريق بنصف ثمن صفقتك، لذا لا أشعر بالضغط)".

انضم هالاند إلى سيتي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده لناديه السابق بروسيا دورتموند الذي يساوي نحو 50 مليون جنيه استرليني، بينما انتقل جريليش من أستون فيلا إلى الفريق السماوي مقابل 100 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

وأتم الدولي الإنجليزي عن زميله النرويجي "هالاند متواضع جدا ويستعد جيدا لما هو مقدم عليه".

وانتصر مانشستر سيتي على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد في أولى تجارب بطل الدوري الإنجليزي الودية.

الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز قاد سيتي هجوميا، كما شارك الحارس ستيفان أورتيجا ولاعب الوسط كالفين فيليبس، بينما غاب هالاند عن اللقاء رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

وكشف هالاند عبر حسابه الرسمي عن ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ.

ويلعب مانشستر سيتي ثاني مبارياته الودية أمام بايرن ميونيخ في الواحدة من فجر الأحد المقبل.

ويفتتح سيتي الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم السبت 30 من شهر يوليو المقبل في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

بينما يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم 7 من شهر أغسطس بمواجهة وست هام.

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