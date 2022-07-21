رومانو: تشيلسي يثق في قبول إشبيلية العرض المقدم لضم كوندي

الخميس، 21 يوليه 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

جول كوندي

يثق تشيلسي في إتمام تعاقده مع جول كوندي مدافع إشبيلية وقبول النادي الأندلسي للعرض المقدم.

وقدّم تشيلسي عرضا مقابل 55 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم مدافع إشبيلية وهو ما يتماشى مع رغبة الفريق الإسباني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن تشيلسي لديه ثقة في إتمام التعاقد مع كوندي.

أخبار متعلقة
تشيلسي يخسر أمام تشارلوت وديا بركلات الترجيح في ظهور ستيرلنج الأول راك 1: أزبيليكويتا قريب جدا من برشلونة وكوندي أقرب لـ تشيلسي.. وموقف ألونسو دي مارزيو: تشيلسي يقترب من التعاقد مع كوندي.. وطلب من برشلونة للاعب رومانو: تشيلسي سيجري محاولة ثانية لضم كوندي.. وموقف برشلونة

وارتبط اسم كوندي خلال الفترة الأخيرة بناديي تشيلسي وبرشلونة.

وكان راديو مونت كارلو قد ذكر قبل عدة أسابيع أن كوندي يرغب في الانضمام لبرشلونة.

وينتظر إشبيلية رد فعل برشلونة على عرض تشيلسي لضم كوندي قبل إعلان موافقته على إتمام الصفقة، إذ يبحث النادي الأندلسي عن أكبر عرض ممكن لبيع اللاعب.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

وضم تشيلسي حتى الآن صفقتين وهما رحيم ستيرلنج وكاليدو كوليبالي.

بينما أتم برشلونة حتى الآن التعاقد مع 4 لاعبين وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا، وأندرياس كريستينسن.

وكانت إذاعة راك 1 الكتالونية قد كشفت عن اقتراب سيزار أزبيليكويتا من الانتقال إلى برشلونة من تشيلسي وهو ما يعني اقتراب كوندي من البلوز.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر

تشيلسي برشلونة إشبيلية
نرشح لكم
توخيل ينتقد مهاجمي تشيلسي ويمدح ستيرلينج جريليش: هالاند لا يشعر بالضغط أرتيتا: نستهدف التتويج ببطولة الموسم المقبل ديبالا يوضح الأسباب التي دفعته لاختيار روما لا جازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يبدأ مفاوضات ضم مارسيلو بعد حل أزمة إيران.. ماركا: تشافي يقود برشلونة أمام ريال مدريد بايرن ميونيخ يفوز بالستة وديا.. وماني ودي ليخت يسجلان في الظهور الأول في غياب هالاند.. دي بروين يقود مانشستر سيتي في أول ودياته للفوز على كلوب أمريكا
أخر الأخبار
توخيل ينتقد مهاجمي تشيلسي ويمدح ستيرلينج 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
جريليش: هالاند لا يشعر بالضغط 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشيلسي يثق في قبول إشبيلية العرض المقدم لضم كوندي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: نستهدف التتويج ببطولة الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد المحمدي يتحدث عن تعيينه كسفير لأستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - كريم عبد الجواد: احتاج دعم الجميع للعودة.. وإصابتي تحدث لرياضي بين كل مليون ساعة | رياضات أخرى
ديبالا يوضح الأسباب التي دفعته لاختيار روما ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تقييد رقبتهم في المرمى.. تقرير: حرمان 3 أعوام من دخول الملاعب لأصحاب الحملة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف