رومانو: تشيلسي يثق في قبول إشبيلية العرض المقدم لضم كوندي

يثق تشيلسي في إتمام تعاقده مع جول كوندي مدافع إشبيلية وقبول النادي الأندلسي للعرض المقدم.

وقدّم تشيلسي عرضا مقابل 55 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم مدافع إشبيلية وهو ما يتماشى مع رغبة الفريق الإسباني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن تشيلسي لديه ثقة في إتمام التعاقد مع كوندي.

وارتبط اسم كوندي خلال الفترة الأخيرة بناديي تشيلسي وبرشلونة.

وكان راديو مونت كارلو قد ذكر قبل عدة أسابيع أن كوندي يرغب في الانضمام لبرشلونة.

وينتظر إشبيلية رد فعل برشلونة على عرض تشيلسي لضم كوندي قبل إعلان موافقته على إتمام الصفقة، إذ يبحث النادي الأندلسي عن أكبر عرض ممكن لبيع اللاعب.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

وضم تشيلسي حتى الآن صفقتين وهما رحيم ستيرلنج وكاليدو كوليبالي.

بينما أتم برشلونة حتى الآن التعاقد مع 4 لاعبين وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا، وأندرياس كريستينسن.

وكانت إذاعة راك 1 الكتالونية قد كشفت عن اقتراب سيزار أزبيليكويتا من الانتقال إلى برشلونة من تشيلسي وهو ما يعني اقتراب كوندي من البلوز.

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