اسكواش - كريم عبد الجواد: احتاج دعم الجميع للعودة.. وإصابتي تحدث لرياضي بين كل مليون

الخميس، 21 يوليه 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد - اسكواش

كشف كريم عبد الجواد بطل العالم السابق في الاسكواش عن تعرضه لإصابة نادرة سبب غيابه الفترة الأخيرة.

وتراجعت نتائج كريم عبد الجواد في منافسات الاسكواش الدولية ليصبح ترتيب اللاعب في المركز الثاني عشر عالميا.

وسبق لكريم عبد الجواد التتويج بلقب بطولة العالم بالإضافة لتصدر التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش من قبل.

أخبار متعلقة
اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني بطلان للسلسلة الختامية اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية رجال وسيدات اسكواش – عسل يدافع عن لقبه أمام بول كول.. ونوران تواجه نور في نهائي بطولة السلسلة الختامية

وقال عبد الجواد عبر حسابه الرسمي: "كثيرون تسائلوا عن سبب اختفائي وابتعادي عن المنافسة في الفترة الأخيرة والآن سأشرح لكم السبب".

وأضاف بطل العالم للاسكواش "عام 2020 شعرت بألم شديد وقت خوض منافسات بطولة مانشستر ولم أتحمل ذلك الألم، وبعد إجراء فحوصات اكتشتفت إصابتي بإصابة نادرة".

وتابع "علمت إن الإصابة التي لحقت بي في القدم تحدث مرة واحدة من بين كل مليون رياضي محترف، ورغم ذلك تحملت لفترة كبيرة أن ألعب ويتم علاجي في نفس الوقت ولكن الألم كان أقوى من ذلك".

وكشف عبد الجواد "لم أتمكن من الحركة كما كنت سابقا ولا حتى في يومي الطبيعي بسبب تلك الإصابة".

وواصل "بدأت العلاج في ألمانيا مع طبيب متخصص في تلك الحالة، وكنت احتاج للسفر إلى هناك كل أسبوعين مرة للعلاج وحقني على أمل العودة والمنافسة".

واختتم كريم عبد الجواد تصريحاته "احتاج حاليا إلى دعم الجميع أكثر من أي وقت مضى من أجل العودة للمنافسة ولكي استمتع وأمتعكم أيضا، الحمد لله على كل شيء وأتمنى من الله العودة مجددا".

حقق كريم عبد الجواد -30 عاما- لقب بطولة العالم في 2016 وتصدر التصنيف العالمي في مايو 2017.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر

اسكواش كريم عبد الجواد بطولة العالم
نرشح لكم
علي زين: استفدنا مما حدث في البحر المتوسط للفوز بـ إفريقيا.. وأتمنى نهاية مشواري في الأهلي اتحاد كرة اليد يكشف عبر في الجول حقيقة رحيل باروندو كرة يد - محمد ياسين: سعيد بالانضمام إلى الفريق الأفضل في إفريقيا.. وأسعى لتعويض الدرع في الزمالك كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد ألعاب قوى – تكرار لإنجاز طوكيو 2020.. برشم وبقالي يحصدان الذهبية في بطولة العالم الأهلي يعلن مشاركة رجال اليد في إفريقيا.. وفريق السلة بالبطولة العربية جوائز أمم إفريقيا لكرة اليد - يحيى خالد الأفضل.. وثلاثي مصري في تشكيل البطولة كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا
أخر الأخبار
أرتيتا: نستهدف التتويج ببطولة الموسم المقبل 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد المحمدي يتحدث عن تعيينه كسفير لأستون فيلا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - كريم عبد الجواد: احتاج دعم الجميع للعودة.. وإصابتي تحدث لرياضي بين كل مليون ساعة | رياضات أخرى
ديبالا يوضح الأسباب التي دفعته لاختيار روما ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تقييد رقبتهم في المرمى.. تقرير: حرمان 3 أعوام من دخول الملاعب لأصحاب الحملة ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ظهورهم الأول مع سيتي.. جوارديولا يتحدث عن الثلاثي الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يبدأ مفاوضات ضم مارسيلو 2 ساعة | ميركاتو
صلاح يغيب عن حفل الأفضل في إفريقيا؟ 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف