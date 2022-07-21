اسكواش - كريم عبد الجواد: احتاج دعم الجميع للعودة.. وإصابتي تحدث لرياضي بين كل مليون

كشف كريم عبد الجواد بطل العالم السابق في الاسكواش عن تعرضه لإصابة نادرة سبب غيابه الفترة الأخيرة.

وتراجعت نتائج كريم عبد الجواد في منافسات الاسكواش الدولية ليصبح ترتيب اللاعب في المركز الثاني عشر عالميا.

وسبق لكريم عبد الجواد التتويج بلقب بطولة العالم بالإضافة لتصدر التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش من قبل.

وقال عبد الجواد عبر حسابه الرسمي: "كثيرون تسائلوا عن سبب اختفائي وابتعادي عن المنافسة في الفترة الأخيرة والآن سأشرح لكم السبب".

وأضاف بطل العالم للاسكواش "عام 2020 شعرت بألم شديد وقت خوض منافسات بطولة مانشستر ولم أتحمل ذلك الألم، وبعد إجراء فحوصات اكتشتفت إصابتي بإصابة نادرة".

وتابع "علمت إن الإصابة التي لحقت بي في القدم تحدث مرة واحدة من بين كل مليون رياضي محترف، ورغم ذلك تحملت لفترة كبيرة أن ألعب ويتم علاجي في نفس الوقت ولكن الألم كان أقوى من ذلك".

وكشف عبد الجواد "لم أتمكن من الحركة كما كنت سابقا ولا حتى في يومي الطبيعي بسبب تلك الإصابة".

وواصل "بدأت العلاج في ألمانيا مع طبيب متخصص في تلك الحالة، وكنت احتاج للسفر إلى هناك كل أسبوعين مرة للعلاج وحقني على أمل العودة والمنافسة".

واختتم كريم عبد الجواد تصريحاته "احتاج حاليا إلى دعم الجميع أكثر من أي وقت مضى من أجل العودة للمنافسة ولكي استمتع وأمتعكم أيضا، الحمد لله على كل شيء وأتمنى من الله العودة مجددا".

حقق كريم عبد الجواد -30 عاما- لقب بطولة العالم في 2016 وتصدر التصنيف العالمي في مايو 2017.

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