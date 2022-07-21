ديبالا يوضح الأسباب التي دفعته لاختيار روما

الخميس، 21 يوليه 2022 - 12:54

كتب : FilGoal

ديبالا - الأرجنتين - كولومبيا

أوضح باولو ديبالا مهاجم روما الجديد أسباب انضمامه إلى فريق العاصمة الإيطالي في صفقة انتقال حر.

ووقع الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بروما لمدة 3 سنوات، يستمر حتى صيف 2025.

وقال ديبالا في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الأيام التي قادتني لتوقيع هذا العقد كانت مليئة بالعواطف الكثيرة".

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وأضاف "السرعة والتصميم اللذان أظهرهما روما ورغبتهم الكبيرة في ضمي صنعت الفارق".

وتابع "أنا أنضم إلى فريق في القمة، نادي يواصل وضع أسس قوية للمستقبل، بقيادة مدرب مثل جوزيه مورينيو، سيكون من الرائع العمل معه".

وواصل "كمنافس سابق، لطالما أعجبت بالأجواء التي يخلقها مشجعو روما، أنتظر بفارغ الصبر الفرصة لأحييهم أثناء ارتداء هذا القميص".

وانضم ديبالا بالفعل إلى زملائه الجدد في معسكر تدريب الجيالوروسي في البرتغال وسيبدأ الاستعدادات للموسم الجديد هذا الأسبوع.

ووفقا للتقارير فإن ديبالا سيحصل على راتب مقدر ب 6 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى بعض المتغيرات مع روما.

وتشير التقارير إلى أن حديث جوزيه مورينيو مدرب روما مع اللاعب كان السبب الرئيسي في إقناعه بالانضمام للفريق.

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وسيرتدي ديبالا القميص رقم 21 مع روما، وهو رقمه الأول الذي لعب به مع يوفنتوس قبل أن يتحول لرقم 10.

وفضل ديبالا عدم ارتداء رقم 10 مع روما بناء على نصيحة مورينيو لعدم وضع ضغوطات كبيرة عليه كون رقم فرانشيسكو توتي أسطورة النادي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما هو الصفقة الرابعة لروما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك.

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