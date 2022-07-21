لا جازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يبدأ مفاوضات ضم مارسيلو

بدأ لاتسيو مفاوضاته مع ممثلي مارسيلو لضم الظهير الأيسر البرازيلي وتدعيم صفوف الفريق بسوق الانتقالات الصيفية.

مارسيلو النادي : لاتسيو

ورحل مارسيلو عن ريال مدريد بعد مسيرة رائعة استمرت لمدة 15 عاما مع النادي الملكي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن لاتسيو بدأ بالفعل مفاوضات مع ممثلي مارسيلو لضم اللاعب ودعم مركز الظهير الأيسر.

وأشار التقرير إلى أن مارسيلو -34 عاما- سيكون سعيدا باللعب تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وأوضح التقرير الإيطالي أن اللاعب طلب عقدا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويفكر لاتسيو بجدية في تدعيم صفوفه بلاعب صاحب خبرة كبيرة مثل مارسيلو، ولكن يسعى لمعرفة الحالة البدنية للاعب أولا.

إذ خاض مارسيلو 12 مباراة فقط في الدوري الإسباني الموسم الماضي مع ريال مدريد وبدأ في خمس منها فقط، بينما غاب لعدد من المباريات بسبب إصابة عضلية.

مسيرة مارسيلو

مارسيلو (34 عامًا) بدأ مسيرته في فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد دون ضوضاء في يناير 2007 مقابل 6 ملايين يورو، ولن يغادره حتى 15 عامًا تالية.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

كما بات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا جاءت كالآتي:

6 دوري إسبانيا

5 دوري أبطال أوروبا

2 كأس ملك إسبانيا

5 كأس السوبر الإسباني

3 كأس السوبر الأوروبي

4 كأس العالم للأندية

كما قضى مارسيلو موسمه الأخير في النادي كقائدٍ أول للفريق بعد رحيل سيرخيو راموس في الصيف الماضي.

ويمتلك مارسيلو العديد من اللحظات الرائعة بقميص ريال مدريد، أشهرها دخوله كبديل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 وتغيير شكل اللقاء وتسجيل الهدف الثالث في الوقت الإضافي.

كما تألق مارسيلو في نهائي 2018 أمام ليفربول وصنع هدفين، بعد أن كان قد صنع هدفًا بطريقة رائعة في نهائي 2017 أمام يوفنتوس.

ومن أهم أهداف مارسيلو بقميص ريال مدريد تسديدته من خارج منطقة الجزاء في شباك بايرن ميونيخ بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

كما سجل هدف ريال مدريد الثالث في شباك يوفنتوس بذهاب ربع نهائي نفس النسخة من المسابقة.

وكان مارسيلو حاسمًا في لقب الدوري 2017 بهدفه المتأخر في شباك فالنسيا قبل 3 جولات على النهاية.

ولا يزال مستقبل مارسيلو غامضًا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ما بين الاعتزال نهائيًا أو مواصلة رحلته مع كرة القدم.

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