بعد تشخيصه بسرطان المعدة.. والد ناشيء دكرنس يروي التفاصيل

تحدث FilGoal.com مع والد سعد محمد لاعب نادي دكرنس بعد إصابة نجله بسرطان المعدة.

وقال محمد محمود والد اللاعب لـ FilGoal.com: "ظهرت الأعراض على محمد عندما كان في مصيف جمصة مع زملائه عندما شعر بآلم في البطن، اتصل بي وطلبت منه العودة لعمل تحاليل لتكشف عن ورم في المعدة".

وأضاف "محمد حجز منذ أيام قبل العيد، وهو يتواجد حاليا في مستشفى الأورام بجامعة المنصورة".

وأتم "أناشد المسؤولين بضرورة الاهتمام باللاعب".

فيما نشر نادي دكرنس بيانا عبر صفحته الرسمية، جاء كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي دكرنس بخالص الأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للاعب / سعد محمد لاعب فريق دكرنس مواليد 2001، وذلك إثر إصابته بوعكة صحية شديدة، يؤكد مجلس الإدارة علي مساندة اللاعب حتي يجتاز هذه المحنة الشديدة ويعود سالما معافى بإذن الله".

وكان محمد سعد ناشئا في نادي المنصورة لمدة 4 سنوات ثم موسم في طلخا قبل أن يلعب مع دكرنس منذ 3 سنوات.

وينشط نادي دكرنس ضمن فرق المجموعة الثالثة “بحري” بدورى القسم الثانى من الدوري.

وكان نادي دكرنس على شفا التأهل إلى الدوري الممتاز لكنه حل ثانيا في المجموعة خلف حرس الحدود الصاعد حديثا.

وأجرى النادي 3 تعاقدات خلال الصيف الحالي، إسلام نبيل لاعب نادي أبو قير للأسمدة ومحمد ربيع لاعب نادي المجد السكندري بالإضافة إلى عمر جابر شقيق ميدو جابر لاعب الأهلي السابق.

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